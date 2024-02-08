NYT: Російський Іл-76, що розбився під Бєлгородом, збили із ЗРК Patriot

Новини

Газета The New York Times із посиланням на американських чиновників написала, що російський літак Іл-76, що розбився під Бєлгородом, збили із ЗРК Patriot.

Водночас США офіційно коментувати це не будуть. Вони знають, що це була ракета Patriot, але за їхніми даними українські військові не знали, що літак міг перевозити полонених, як стверджує росія. Цей Іл-76 раніше возив ракети, що робило його ціллю.

Чи були полонені на борту — невідомо. Якщо і були, то росія завищила цифри, розповідаючи про 65 загиблих полонених.

Офіційні особи США загалом не критикували Україну за використання системи Patriot для ураження російських літаків. Там вважають, що це та інновація, яку Україні потрібно використовувати.

Спочатку Patriot розроблили для збиття літаків, але після війни в Перській затоці його переробили для використання насамперед для ураження тактичних балістичних ракет, оскільки ця зброя ставала все більш поширеною та значущою на полі бою.

Але зараз українці повернули Patriot до його витоків. Джерела газети розповідають, що українські військові перемістили одну пускову установку Patriot ближче до кордону, а потім, коли літак зʼявився в радіусі ураження, вистрілили.

Сили оборони України не вперше використовують Patriot, щоб збивати російські літаки. Цю техніку відпрацювують з минулої весни.

Що сталося з російським Іл-76

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів, але цього разу промовчала. 25 січня в ГУР розповіли, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент». До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.