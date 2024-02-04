Польща посилює перевірки агропродукції на кордоні з Україною
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський анонсував посилення контролю за експортом з України сільськогосподарської продукції. Це відбувається на тлі планів місцевих фермерів знову блокувати пункти пропуску для українських вантажівок з агропродукцією.
«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам до виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», — йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі.
Міністр 4 лютого відвідав два пункти пропуску на кордоні з Україною — у Корчовій і Медиці. На другому КПП він поговорив з представниками фермерської організації «Ошукане село» щодо посилення перевірок. Саме ця організація з кінця листопада 2023 року блокує пункти пропуску з Україною.
Вчора, 3 лютого, на КПП на кордоні з Україною був і заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак. Він займався перевірками і говорив із місцевими чиновниками, а також скаржився на якість продукції, яка «підлягає ембарго».
Польські фермери і політики кажуть, що Україна почала експортувати на європейський ринок велику кількість мʼяса, яєць, меду, зерна і олії, які виготовляють не за європейськими стандартами. Така продукція дешевша і нiбито гірша за якістю, а отже завдає збитків місцевим фермерам, які мають виготовляти продукцію за правилами ЄС.
- Раніше польські фермери також оголосили про новий загальнонаціональний страйк — планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.
- 31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.
- Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Європейська комісія їм відмовила, проте казала про плани запровадити додаткові гарантії щодо обмеження експорту українського продовольства.
- Україна, зі свого боку, змінила правила експорту сільгосппродукції до вищевказаних пʼяти країн ЄС. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації на шість місяців.
- Сусідів, однак, це не влаштовує. Угорські фермери також запланували на 9 лютого протест на пункті пропуску «Захонь — Чоп». Вони виступають і проти рішення Єврокомісії, яке подовжить безмитний імпорт української продукції ще на рік.