Польща посилює перевірки агропродукції на кордоні з Україною

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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський анонсував посилення контролю за експортом з України сільськогосподарської продукції. Це відбувається на тлі планів місцевих фермерів знову блокувати пункти пропуску для українських вантажівок з агропродукцією.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам до виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», — йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі.

Міністр 4 лютого відвідав два пункти пропуску на кордоні з Україною — у Корчовій і Медиці. На другому КПП він поговорив з представниками фермерської організації «Ошукане село» щодо посилення перевірок. Саме ця організація з кінця листопада 2023 року блокує пункти пропуску з Україною.

Вчора, 3 лютого, на КПП на кордоні з Україною був і заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак. Він займався перевірками і говорив із місцевими чиновниками, а також скаржився на якість продукції, яка «підлягає ембарго».

Польські фермери і політики кажуть, що Україна почала експортувати на європейський ринок велику кількість мʼяса, яєць, меду, зерна і олії, які виготовляють не за європейськими стандартами. Така продукція дешевша і нiбито гірша за якістю, а отже завдає збитків місцевим фермерам, які мають виготовляти продукцію за правилами ЄС.