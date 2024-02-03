Колишній премʼєр Пакистану Імран Хан і його дружина отримали сім років вʼязниці за надто швидке весілля після розлучення

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AP

Колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана та його дружину Бушру Бібі засудили до семи років увʼязнення за надто швидке весілля після розлучення — це не відповідає шаріату. Для Імрана Хана це вже третій вирок за тиждень і четвертий за пів року — раніше Хана судили в справах про корупцію.

Про це пише ВВС.

Згідно з рішенням суду, у січні 2018 року Імран Хан і Бушра Бібі зіграли весілля, порушуючи встановлену в Корані заборону — жінкам не можна виходити заміж одразу після розлучення. Згідно з мусульманським священним писанням, після розлучення жінка повинна почекати хоча б три місяці перед укладенням наступного шлюбу.

Імран Хан і його дружина Бушра Бібі (ліворуч) у залі суду. AFP

Щоб не порушувати цієї норми, Хан попросив муллу провести весілля ще раз уже в лютому, після належних трьох місяців. Однак це не допомогло йому довести невинуватість у суді. До суду на Хана подав колишній чоловік Бушри Бібі Хавара Манекі — він також звинуватив пару в перелюбстві.

Крім семи років тюремного увʼязнення, суд призначив Хану та Бібі штраф у 500 тисяч рупій — це приблизно $1 800. Бушра Бібі — третя дружина Імрана Хана: раніше він мав шлюб із Джемімою Голдсміт (1995—2004 роки) і з Рехам Хан (2004—2005 роки).