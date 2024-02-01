Депозитарій Euroclear за 2023 рік заробив €4,4 мільярда на заморожених російських активах. Що це значить для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Міжнародний депозитарій Euroclear отримав €4,4 мільярда відсоткового доходу від заморожених російських активів. Це 80% від чистого процентного доходу депозитарію.
Про це йдеться в річному звіті Euroclear.
Заморожені російські активи призводять до накопичення готівки на балансі Euroclear Bank. Наприкінці 2023 року баланс банку зріс на €38 мільярдів, як порівняти з попереднім роком, і становив €162 мільярди.
Грошові залишки реінвестують для мінімізації ризиків і вимог до капіталу. А відсотки, отримані від реінвестування, є чистим процентним доходом, отриманим Euroclear. Таким чином депозитарій отримав €4,4 мільярда.
З урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять майже €1,1 мільярда податкових надходжень до бельгійського бюджету у 2023 році. Майбутні доходи залежатимуть від зміни процентних ставок і розміру грошових залишків (на це впливає розвиток санкцій).
Загалом у 2023 році Euroclear зазнав додаткових прямих витрат у €62 мільйони від управління санкціями проти росії, тому що депозитарій «виділяє значний час, ресурси та капітал для управління проблемами ринку, потенційними ризиками й наслідками санкцій».
Хто може передати Україні заморожені активи
ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.
Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.
- 29 січня у ЄС погодили пропозицію щодо використання надприбутків (відсотків) від заморожених російських активів на користь України. А ще в жовтні премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кро заявив, що його країна у 2024 році передасть на допомогу Україні €1,7 мільярда податків з доходів від заморожених російських активів.