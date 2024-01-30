У Раду внесли нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Що він передбачає

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Уряд зареєстрував нову редакцію законопроєкту про проходження військової служби та мобілізації — під номером 10449. У Міноборони кажуть, що коментарі та зауваження до документа врахували спільно з Генштабом, урядом та нардепами.

Тепер законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Так, якщо військовослужбовець безперервно провів на службі 36 місяців, то це стане підставою для звільнення. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками за рішенням Ставки.

А от добровольці по мобілізації отримають відстрочку на два місяці для підготовки та вирішення особистих питань. Водночас люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби.

Також звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

В оновленій версії також ідеться про щорічну основну відпустку під час воєнного стану, її можуть надавати частинами не менше 15 днів, а військові, звільнені з полону, отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони продовжать службу.

Законопроєкт передбачає й те, що для оновлення даних не потрібно буде йти в ТЦК, можна зробити це онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг» або в ЦНАП. Також дозволятиметься переїжджати в інші міста без дозволу військкомату (але стати на облік в іншому місті — обовʼязково).

Що ще передбачає нова версія проєкту закону:

після мобілізації громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку протягом 2—3 місяців (без цього людину не мають права відправити на фронт);

скасовується строкова служба, а замість неї — базова військова підготовка на пʼять місяців;

проводитимуть облік для всіх;

державні службовці більше не матимуть відстрочки від призову (броня мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається);

грошове забезпечення буде від 20 тисяч гривень без урахування додаткової нагороди, яка на період воєнного стану становитиме від 30 до 100 тисяч гривень;

для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку;

ТЦК може звернутися до суду для накладання обмеження на ухилянтів. Йдеться про арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на користування транспортним засобом.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

Верховна Рада зможе проголосувати за законопроєкт на найближчому пленарному тижні у лютому, якщо парламентарі підтримають рішення скоротити строк подання альтернативних законів з 14 до 7 днів.