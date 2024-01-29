Міноборони запровадило нові стандарти НАТО. Вони стосуються навігації і роботи водолазів

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У Міноборони та Збройних силах України протягом грудня 2023 року і січня 2024-го запровадили ще 18 стандартів НАТО (загалом уже 315 стандартів).

Про це пише пресслужба Міноборони.

Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності і пально-мастильних матеріалів.

Загалом в Альянсі діє 1 135 стандартів, тоді як у Міноборони та ЗСУ вже запровадили 28% від загальної кількості. Це більше, ніж у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу, зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

У 2024 році планують запровадити ще 50 стандартів НАТО в секторі безпеки.