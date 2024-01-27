Україна і Литва визначилися зі спільним виробництвом дронів

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Україна і Литва визначилися зі спільними кроками щодо виготовлення безпілотників для потреб українських військ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

«У Литви є технології, в України є можливості масштабувати виробництво [дронів], і це була ключова тема наших переговорів. Є чітке розуміння, що, як і коли ми будемо робити, для того щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві безпілотників дало максимальний результат у найкоротші терміни», — сказав Кулеба.

Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі та комплектуючі для дронів, а також для їхнього виробництва. Він додав, що уряд Литви гарантовано підтримає будь-який промисловий проєкт, який допоможе Україні й литовській безпеці. Це означає, що Литва буде допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися.