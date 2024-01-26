Україна дійсно мала обміняти 65 бійці зі списку, який в день падіння Іл-76 опублікувала росія

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РБК-Україна

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня дійсно планували обміняти 65 українських оборонців, імена яких опублікували російські пропагандисти після падіння Іл-76.

Водночас опитані родичі українських Оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Голова штабу Кирило Буданов наголосив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту Іл-76, який 24 січня упав в Бєлгородській області.

«Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань», — зазначив начальник ГУР МОУ.

Рідних обіцяють ознайомити з усією інформацією, які тільки вона стане достеменно відома.

Хронологія подій

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу та троє супровідників — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгороду під час обмінів, але цього разу промовчала. 25 січня в ГУР розповіли, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент». До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.