У Словаччині тисячі людей протестують проти плану Фіцо змінити кримінальний кодекс

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У Словаччині відбуваються антиурядові протести на тлі плану премʼєра Роберта Фіцо змінити кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займається найтяжчими злочинами та корупцією.

Про це пише Associated Press.

Акції протесту відбулись у двох десятках міст і містечок Словаччини, Празі та Брно в Чехії, Кракові в Польщі та в Парижі у Франції. Люди скандували «Мафія, мафія» та «Мафіозі Фіцо». Вони планують посилювати тиск, щоб «захищати справедливість і свободу в нашій країні».

Коаліційний уряд Роберта Фіцо схвалив поправку до кримінального кодексу, яка передбачає закриття спеціальної прокуратури — вона займається хабарництвом, організованою злочинністю та екстремізмом. Це означає, що за такі справи візьмуться прокурори обласних управлінь, які 20 років не робили цього.

Заплановані зміни до кримінального кодексу також передбачають помʼякшення покарання за корупційні та деякі інші злочини, а ще суттєве скорочення строків давності.

Правляча коаліція голосувала за використання прискореної парламентської процедури для затвердження змін, тобто щоб законопроєкт не розглядали експерти й решта людей, які зазвичай беруть участь у законодавчих процедурах. Також коаліція проголосувала за обмеження обговорення в першому з трьох парламентських читань.

Закон потребує схвалення парламенту та президента. Трипартійна коаліція має більшість у парламенті. Президент Зузана Чапутова, опозиція та неурядові організації протестували проти поправки, заявляючи, що це зашкодить верховенству права в Словаччині. Хоч Чапутова може накласти вето або оскаржити зміни в Конституційному суді — коаліція може подолати її вето простою більшістю голосів.

Європарламент поставив під сумнів здатність Словаччини боротися з корупцією, якщо закон ухвалять. Європейська прокуратура тим часом заявила, що плани уряду Фіцо загрожують захисту фінансових інтересів ЄС і його системі боротьби з корупцією.

Під час правління попереднього уряду відбулася кампанії проти корупції: десятки високопосадовців, поліцейських, суддів, прокурорів, політиків і бізнесменів, пов’язаних із правлячою проросійською партією Роберта Фіцо Smer, були звинувачені та засуджені за корупцію та інші злочини.

Хто такий Роберт Фіцо

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питаннях щодо України та санкцій проти росії.

Нещодавно словацький премʼєр написав колонку для медіа, де назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією. За його словами, росія нібито має отримати «гарантії безпеки» щодо України. Пізніше в інтервʼю RTVS Фіцо заявив, що «єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину території України загарбникам».