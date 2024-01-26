Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив трирічну місію на Марсі. Він перевершив усі очікування NASA

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Марсіанський гелікоптер Ingenuity («Винахідливість») завершив трирічну місію на Червоній планеті. Він перевершив усі очікування NASA і здійснив на десятки більше польотів, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомило NASA.

Місію завершили через пошкодження однієї або кількох лопатей під час посадки гелікоптера — апарат більше не може літати. 18 січня 2024 року вертоліт здійснив плановий вертикальний політ над поверхнею Марсу — він піднявся на висоту близько 12 метрів. Однак під час посадки Ingenuity фахівці втратили звʼязок з марсоходом Perseverance («Наполегливість»), який служить сполучною ланкою між гелікоптером і Землею.

Звʼязок з наземними диспетчерами все-таки встановили наступного дня, тому Ingenuity передав кольорове фото після свого останнього польоту. На ньому видно тінь пошкодженої лопаті.

Останній знімок Ingenuity за 18 січня 2024 року. На ньому видно тінь однієї з лопатей, яка пошкодилась під час приземлення. NASA

Ingenuity перевершив усі очікування NASA. Спочатку інженери планували його роботу як 30-денну місію з демонстрації п’яти коротких польотів на Марс, але це перетворилося на майже трирічну наукову роботу — усього Ingenuity здійснив 72 польоти. Він пролетів загалом у 14 разів більшу відстань, ніж планувалося, а найдовший політ гелікоптера відбувся 22 грудня 2023 року — він подолав 705 м, за 135 секунд.

Піщані брижі на Марсі, які сфотографував Ingenuity під час свого польоту 22 грудня 2023 року. Тоді він подолав 705 м і встановив рекорд. NASA

Водночас у технічних характеристиках гелікоптера йдеться, що його максимальна висота польоту — до пʼяти метрів, а дальність — до 300 метрів. Ingenuity працював від сонячної панелі, яка заряджається від літій-іонних батарей.

За свою місію гелікоптер сумарно подолав 17 км, налітав 128,8 хвилини і максимально піднімався на 24 метри. Літати на Марсі дуже непросто через особливості його атмосфери, щільність якої становить лише 1% від земної. Через це дрон створили дуже легким, а його гвинт робив понад 2 500 обертів на хвилину — він коштує $85 мільйонів і важить 1,8 кг. Місія Ingenuity допомагала NASA перевірити технологію марсіанського гелікоптера для створення більших і досконаліших моделей для дослідження Червоної планети.

«Історична подорож Ingenuity, першого літального апарата на іншій планеті, завершилася. Цей чудовий гелікоптер пролетів вище і далі, ніж ми могли собі уявити, і допоміг NASA здійснити те, що нам вдається найкраще — зробити неможливе можливим. Завдяки таким місіям, як Ingenuity, NASA прокладає шлях для майбутніх польотів у нашій Сонячній системі та більш безпечних досліджень Марсу і не тільки», — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Історична подорож Ingenuity тривала майже 1 000 марсіанських днів, що в понад 33 рази довше, ніж планувалося спочатку, Ingenuity зміг самостійно обирати місця для посадки на підступній місцевості Марсу, розібрався з несправним датчиком, очистився після пилових бур, працював з 48 різних аеродромів, здійснив три аварійні посадки і пережив холодну марсіанську зиму.

Після завершення польотів команда Ingenuity проведе фінальні випробування систем гелікоптера і завантажить решту зображень і даних з бортової памʼяті. Зараз марсохід Perseverance перебуває занадто далеко, щоб спробувати востаннє сфотографувати гелікоптер.

Перший в історії марсіанський гелікоптер Ingenuity залишить значний слід у майбутньому дослідження космосу.