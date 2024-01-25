Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: у ГУР розповіли нові деталі

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У Головному управлінні розвідки зʼясували, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент».

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода» і додав, що ці деталі встановили вже після авіакатастрофи.

За його словами, до моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл. Російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події.

Водночас ГУР не виключає, що росія могла використати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння.

Андрій Юсов сказав, що з аналізу версії рф великий військовий літак був заповнений на третину. А також з ним у повітрі були й інші військово-транспортні літаки, серед яких Ан-26 і Ан-72.

Омбудсмен Дмитро Лубінець тим часом каже, що наразі немає жодних ознак того, що в російському розбитому літаку Іл-76 була велика кількість людей, як стверджувало Міноборони рф. Лубінець направить листи до ООН і Червоного Хреста.

А що сталося?

Вранці 24 січня у Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що у літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгороду під час обмінів, але цього разу промовчала.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, аби зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися у ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.