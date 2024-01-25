Правоохоронці викрили підприємця на поставці неякісного одягу ЗСУ на 25 мільйонів гривень

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Директора приватного підприємства викрили на поставці неякісного одягу ЗСУ на 25 мільйонів гривень. Йому повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року підприємець уклав договір з однією з військових частин у Києві на поставку зимового форменого одягу. Гроші на це виділили на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

Одяг був неякісним і не відповідав затвердженим технічним умовам, тому військові не змогли його носити. Підозрюваному обрали запобіжний захід.

Подібний інцидент відбувся минулого року, коли правоохоронці викрили директора київської фірми, який присвоїв собі гроші, що мали йти на виробництво форменого одягу для ЗСУ. Одяг виявився неякісним. Держава зазнала збитків на 35 мільйонів.