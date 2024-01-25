У росії суд увʼязнив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) на чотири роки. Його звинувачували в екстремізмі

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Медіазона

У росії суд ухвалив вирок колишньому ватажку бойовиків «ДНР» Ігорю Стрєлкову (Гіркіну) за «заклики до екстремізму». Йому призначили чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомило російське видання «Медіазона» із зали суду.

Також Стрєлкову на три роки заборонили адмініструвати сайти.

Медіазона

Обвинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки і 11 місяців колонії. Максимальне покарання за його статтею — пʼять років позбавлення волі.

Слідство стверджувало, що справу проти Гіркіна порушили за пости у Telegram-каналі, які стосувалися Криму і виплат окупантам з «ДНР», хоча він відкрито критикував путіна та військових начальників і припускав, що його за це посадять.