Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: СБУ розслідує порушення законів війни
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння військового транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області росії.
Про це «Бабелю» в коментарі повідомила пресслужба СБУ.
Справу відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Зараз СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.
- Вранці 24 січня у Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що у літаку були полонені рф не надала.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгороду під час обмінів, але цього разу промовчала.
- Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, аби зменшити міжнародну підтримку.
- Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися у ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події.