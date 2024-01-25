Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: СБУ розслідує порушення законів війни

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння військового транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області росії.

Про це «Бабелю» в коментарі повідомила пресслужба СБУ.

Справу відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Зараз СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.