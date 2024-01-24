ГУР: Україна та росія готували на сьогодні обмін полоненими, але після падіння Іл-76 він на паузі
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Головному управлінні розвідки підтвердили, що на сьогодні Україна та росія готували обмін полоненими.
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».
«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — сказав він.
І додав, що перевіряють інформацію від російського Міноборони про те, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, могли бути військовополонені. Цим займається, зокрема, Український Координаційний штаб.
Вранці стало відомо, що в Бєлгородській області росії розбився військовий транспортний літак Іл-76, який перевозить техніку і десант. Міноборони росії підтвердило авіакатастрофу, однак стверджує, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких доставляли на обмін.
У росії також заявили, що збиття Іл-76 зірвало обмін за схемою «192 на 192». За збитим літаком летів ще один, пише російське медіа The Insider, на якому нібито було ще 80 полонених. Його розвернули.
- На початку січня Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних. У рф заявляли, що отримали 248 своїх військових, а самому обміну нібито сприяли Обʼєднані Арабські Емірати — як посередник. До цього останній офіційний обмін був у серпні.
- Росія затягує процес, щоб вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням. Наразі рф утримує в полоні понад три тисячі українських військових і близько 28 тисяч цивільних. Це офіційні підтверджені дані, але реальна кількість може бути більшою.