Премʼєр-міністр України Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Про що домовилися

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Денис Шмигаль / Facebook

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо. Вони підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини країн.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Країни домовилися, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлі Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, а також сприятиме поставкам техніки для зведення оборонних рубежів. Також Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка виділить Україні €50 мільярдів від Європейського Союзу.

Роберт Фіцо запевнив, що також повністю підтримає євроінтеграційні прагнення України.

«У нас є невеликі розбіжності, але це політичне життя. Це не змінює того факту, що ми хочемо вам [Україні] допомогти», — підкреслив Фіцо. Він також запросив Дениса Шмигаля відвідати Братиславу.

Країни підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Фіцо висловив підтримку Української формули миру.

Ще на зустрічі наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віцепремʼєр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки, а також підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Премʼєр-міністри засвідчили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України і підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

Хто такий Роберт Фіцо?

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питаннях щодо України та санкцій проти росії. Також раніше Фіцо підтримував блокування €50 мільярдів допомоги для України.

Нещодавно словацький премʼєр написав колонку для медіа, де назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією. А ще Фіцо запропонував Україні віддати частину територій росії, аби досягти миру.