КНДР випустила крилаті ракети в бік Жовтого моря

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Reuters

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря на тлі загострення напруженості на Корейському півострові.

Про це повідомив Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає Yonhap.

Це сталося за кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що випробував підземний безпілотник для ядерної атаки. Нинішній запуск крилатих ракет став першим у новому році та першим після останнього такого запуску у вересні 2023 року. Обʼєднаний комітет не надав додаткових подробиць.

Також цьому передувало те, що підрозділ Військово-морських сил Південної Кореї протягом десяти днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з КНДР. Навчання мало на меті посилити готовність південнокорейських військових після нещодавнього артилерійського обстрілу з боку Північної Кореї та її випробувань зброї.

Напередодні запуску крилатих ракет Північна Корея за наказом свого лідера Кім Чен Ина зруйнувала великий памʼятник у Пхеньяні, який символізував мету примирення з Південною Кореєю. Супутникові знімки показали, що арки, яку створили після міжкорейського саміту в 2000 році, уже немає.

Reuters

Північна Корея регулярно проводить випробування своєї зброї, зокрема, як вона стверджує, ядерної, запускає супутники-шпигуни, балістичні ракети, імітує ядерні удари, розміщує зброю в демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.