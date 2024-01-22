Британія надала ООН фото північнокорейських поставок до росії. Вони можуть бути доказом передачі зброї

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Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії, як російські кораблі завантажуються у порту Північної Кореї. Це відбувається на тлі звинувачень Пхеньяну в постачанні зброї для рф.

Про це написала The Guardian з посиланням на неопублікований звіт розвідки Великої Британії.

З вересня до грудня британська розвідка робила знімки трьох російських кораблів «Майя», «Ангара» та «Марія», які завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджин (Расон) перед транзитом до російських портів на Далекому Сході. Що саме завантажували — Британія сказати точно не може.

«Використання росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показує, наскільки відчайдушною стала росія після невдалого вторгнення. Ці та інші докази, надані Комітету ООН з санкцій, повинні стати основою для розслідування грубого порушення рф та КНДР міжнародних санкцій», — сказав дипломат ООН.

Група експертів ООН разом з британським звітом отримала також американський. У лютому вона може опублікували перший повний звіт про постачання КНДР зброї для росії.

Королівський Обʼєднаний інститут оборонних досліджень ідентифікував два з трьох кораблів, а останній визначив незалежний новинний вебсайт NK News. Інститут оборонних досліджень показав, що обсяги перевезень з Північної Кореї до росії зросли — імовірно, рф почала масштабні перевезення північнокорейських боєприпасів для продовження війни в Україні.

Кораблі «Майя», «Ангара» та «Марія» під санкціями США ще з 2022 року через звʼязки з судноплавною компанією Міноборони рф «Оборонлогістика ТОВ», яка брала участь в окупації Криму та допомагала у веденні війни.

Раніше харківська прокуратура виявила ймовірні фрагменти ракет «Іскандер» північнокорейського виробництва. У заяві членів Ради Безпеки, серед яких Велика Британія і США, йдеться: «Ці жахливі атаки [на Харків] були здійснені, зокрема, з використанням балістичних ракет і пускових установок балістичних ракет, придбаних у [Північної Кореї]».

За словами старшого директора Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Праная Вадді, військова співпраця між росією та Північною Кореєю є «безпрецедентною».

Як КНДР і росія налагодили поставки?

Експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) ще у серпні фіксували два російських суховантажі «Ангара» і «Марія», які доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів, а потім вивозили звідти інші. Під час рейсів вони приховували свою геолокацію, відключивши транспондери. Кінцевою точкою маршруту контейнерів, як вважають аналітики, став склад боєприпасів у Тихорецьку Краснодарського краю, що за 200 км від кордону з Україною.

Дані RUSI також підтверджують журналісти видання «Досье». За їхньою інформацією, у трюмі «Ангари» перевозили вантаж із 50 т ракет із розривним зарядом. Однак у корабельних документах, з якими ознайомилися журналісти, жодного разу не згадується КНДР. При цьому нерідко пунктом призначення вказана затока Стрілець, на березі якої розташовується російська військова база.

Що відомо про ракети з КНДР?

5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і ще кілька 2 січня під час масованої ракетної атаки.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії. Наступного дня в Офісі генпрокурора повідомили, що мають перші докази використання росією ракет виробництва КНДР.

21 січня у КНДР анонсували можливий візит путіна. Минулого тижня у Москві була очільниця північнокорейського МЗС. Там вона проводила зустріч, щоб посилити «стратегічну і тактичну співпрацю» між двома країнами для встановлення «нового багатополярного світового порядку». На тій зустрічі запрошення передали путіну, і тепер він погодився.