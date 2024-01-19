Північна Корея повідомила про випробування підводного ядерного безпілотника

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КНДР заявила, що випробувала підводну систему ядерної зброї нібито у відповідь на спільні морські навчання Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

Північна Корея провела випробування підводного ядерного дрона Haeil-5-23 у Східному морі та засудила морські навчання трьох країн, називаючи їх «безрозсудною конфронтацією».

KCNA не розголошувало характеристик Haeil-5-23 і не дало інформації про дату проведення випробування.

KCNA

Південна Корея, США та Японія спільно провели військово-морські навчання за участю атомного авіаносця USS Carl Vinson після останнього запуску Пхеньяном гіперзвукової ракети.

Південнокорейське видання нагадало, що в березні 2023 року КНДР вперше повідомила про випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що ця «секретна зброя» здатна генерувати «радіоактивне цунамі» та непомітно атакувати ворогів. У квітні країна провела випробування ударного безпілотника Haeil-2.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.