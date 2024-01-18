Суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи Гринкевича

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Суспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його триматимуть під вартою60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів 528 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Йдеться про Андрія Колотила, стверджує видання. Він проведе під вартою до 16 березня, адвокати готуватимуть апеляцію.

Пізніше стало відомо, що запобіжний захід обрали й другому фігуранту справи, Володимиру Тимківу. Його також триматимуть під вартою два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

В Офісі генпрокурора уточнили, що сьогодні суд мав обрати запобіжні заходи двом керівникам підприємств та їхньому представнику. Засідання проходило у закритому форматі, самого Ігоря Гринкевича та його сина Романа на слуханні не було.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали. Нині Міноборони розірвало усі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена.

18 січня 2024 року Держбюро розслідувань оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа.