Романа Гринкевича оголосили в розшук. ДБР не знайшло його під час обшуків

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Державне бюро розслідувань оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Його викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Напередодні правоохоронці проводили обшуки, аби знайти і затримати членів угруповання, але Романа серед них не було.

Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян, а в правоохоронних органах «Бабелю» підтвердили, що йдеться саме про Романа.

ДБР просить повідомити правоохоронцям будь-яку інформацію, що дозволить встановити місцеперебування Гринкевича-молодшого. За наявною інформацією, кордону фігурант офіційно не перетинав.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали. Нині Міноборони розірвало усі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена.