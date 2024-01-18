Збитки від кібератаки на «Київстар» сягають майже 3,6 мільярда гривень

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Масштабна кібератака на українського мобільного оператора «Київстар» обійдеться материнській компанії Veon приблизно у 3,6 мільярда гривень, заявила Veon.

Здебільшого компанія не відчула суттєвого фінансового впливу на свої минулорічні результати саме через тимчасову відсутність звʼязку або через витрати на його відновлення, заміну обладнання чи компенсації зовнішнім консультантам і партнерам.

Утім, цього року компанія очікує втрати доходу через відшкодовування незручностей клієнтам «Київстару» — після стабілізації мережі оператор надав своїм користувачам місяць безкоштовних послуг. Негативний вплив на прибутки оцінюють приблизно у 3,6 мільярда гривень (або $95 мільйонів).

У Veon зазначили, що найближчими місяцями «Київстар» планує продовжити роботу з відновлення та компенсації.

Що відбувалося з «Київстаром»

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що в абонентів зникли звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Сонцепьок». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною — частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були й в роботі банківської системи, зокрема POS-терміналів.

Того ж дня президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака — «питання не технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які, «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном. Також «Київстар» скасував наступну плату за тарифом для своїх користувачів.

22 грудня Комаров розповів, що хакери зруйнували 40% інфраструктури «Київстару». Найбільшого удару зазнав віртуальний прошарок мережі. Він додав, що атака була доволі унікальною. У відновлювальній операції задіяли близько тисячі людей.