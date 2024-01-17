СБУ проводила обшуки у Львівській ОВА по справі Гринкевича — адміністрація сприяє слідству

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Євгенія Кожебаткіна

Співробітники СБУ провели обшуки у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

Слідчі проводили обшуки 15 січня в рамках кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту. ЛОВА не називає імʼя фігуранта справи, але імовірно ідеться про місцевого бізнесмена Ігоря Гринкевича.

У департаменті заявили, що сприяють слідству, і надають усі документи для всебічного, повного та обʼєктивного розслідування.