США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації

Новини

Mohammed Hamoud / Getty Images

США знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій через їхні напади на торговельні судна в Червоному морі.

Про це йдеться в заяві радника голови Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

«Напади хуситів підпадають під хрестоматійне визначення тероризму. Вони поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю і загрожують свободі судноплавства», — заявив Салліван.

У відповідь на постійні загрози і напади США вносять організацію «Ансар Аллах», також відому як хусити, до списку міжнародних терористичних організацій. Це перешкодить фінансуванню тероризму для хуситів, ще більше обмежить їхній доступ до фінансових ринків і примусить їх нести відповідальність за свої дії. Якщо хусити припинять напади на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, США переглянуть це рішення.

Рішення набуде чинності через 30 днів після оголошення. Це дозволить США забезпечити гуманітарні винятки для того, щоб дії були спрямовані проти хуситів, а не проти народу Ємену. Комерційні поставки в єменські порти, зокрема продовольство, медикаменти і паливо, не підпадають під санкції США.

Хуситів до терористичного списку вніс колишній президент США Дональд Трамп в останні дні свого перебування на посаді. У лютому 2021 року США виключили рух «Ансар Аллах», представників якого називають хуситами, зі списку терористичних організацій через велику гуманітарну кризу в Ємені. Рішення скасували, щоб жителі Ємену мали доступ до товарів першої необхідності.

Що відбувається у Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже в ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.

15 січня хусити вдарили ракетою по американському вантажному судну в Червоному морі. Контейнеровоз Gibraltar Eagle належить США і ходить під прапором Маршаллових Островів.