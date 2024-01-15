Теракт на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кількість загиблих через підрив гранат під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, що стався 15 грудня 2023 року, зросла до двох.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Від отриманих через вибух травм 15 січня в реанімації помер 47-річний депутат сільради. Він обіймав посаду начальника Центру надання адміністративних послуг у Керецьківській обʼєднаній територіальній громаді.
16 грудня у лікарні помер один із поранених. Чоловік був у реанімаційному відділенні в критичному стані, переніс ампутацію ноги. Також він мав важкі ушкодження органів. Загалом тоді поранення дістали 23 людини включно з самим Сергієм Батриним, який кинув гранати. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.
- 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати в залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель.
- Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує терористичний акт, оскільки такі злочини — це її підслідність. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.