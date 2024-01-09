Справу Дубінського передали до суду. Йому закидають підробку документів для виїзду за кордон

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Офіс генпрокурора направив до суду справу Олександра Дубінського, який, за даними правоохоронців, підробив документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа і повернувся в країну самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до 6 років позбавлення волі.

Крім того, ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат устиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.