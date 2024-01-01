КНДР більше не прагне до примирення з Південною Кореєю. Кім Чен Ин готується до нищівного удару в разі «провокації»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США й Південну Корею в разі «воєнної конфронтації проти КНДР».
Про це він заявив 31 грудня 2023 року під час зустрічі з командувачем північнокорейської армії, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.
Кім сказав, що міжкорейські відносини стали «відносинами між двома ворожими країнами і двома сторонами, які перебувають у стані війни».
«Настав час визнати реальність і прояснити наші відносини з Півднем», — сказав він.
За його словами, якщо Вашингтон і Сеул спробують піти на військову конфронтацію з Пхеньяном, то його «сили стримування ядерної війни без вагань вдадуться до серйозних дій».
«Якщо США й Південна Корея вирішать вдатися до антиреспубліканської військової конфронтації, то війська Північної Кореї мають не вагаючись використати всі свої надпотужні засоби й потенціал, щоб завдати нищівного удару й знищити їх ущент», — зазначив Кім Чен Ин.
- 28 грудня 2023 року Кім Чен Ин наказав військовим і представникам виробництв боєприпасів і ядерної зброї прискорено готуватися до війни, щоб протистояти «конфронтаційним крокам США».
- 21 листопада 2023 року КНДР заявила, що успішно запустила в космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ та озброєнь на Корейському півострові та виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі точніше планувати свої ядерні атаки. У відповідь Південна Корея призупинила дію Всеосяжної військової угоди, яку підписали 2018 року, щоб знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту. Запуск супутника Північною Кореєю — це порушення безпольотної зони, яку гарантувала угода.
- Уже 23 листопада Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, «вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною», і розмістити у прикордонному регіоні «потужніші збройні сили та військову техніку нового типу». Пізніше Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.