У Польщі не знайшли слідів російської ракети, яка залетіла в повітряний простір країни
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Польські військові не знайшли жодного елементу російської ракети на території Люблінського воєводства.
Про це повідомило Оперативне командування Польщі.
Пошукова операція завершилася, у ній брали участь приблизно 500 польських військових. У Польщі заявили, що метою пошуку було остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території країни.
- 29 грудня, після ранкової масштабної ракетно-дронової атаки на Україну польські військові заявили, що повітряний простір їхньої країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. Ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулася в Україну. Polsat News із посиланням на джерела писав, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.
- МЗС Польщі ввечері 29 грудня вручило тимчасовому повіреному у справах російської федерації Андрію Ордашу ноту з вимогою надати пояснення. Після цього у відомстві пообіцяли «жорсткішу реакцію» в разі повторення таких інцидентів.
- Уже 30 грудня росія відмовилася давати Польщі пояснення через ракету, яка залетіла в її повітряний простір. Тимчасовий повірений у справах рф Андрій Ордаш після виклику до МЗС Польщі назвав усі звинувачення «голослівними».