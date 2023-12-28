Офіс генпрокурора вказав на ймовірних підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених на Запоріжжі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері «Радіо Свобода» повідомив, що ймовірними підозрюваними у розстрілі трьох українських військовополонених на Запоріжжі є російські окупанти із 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Вона також відома як «Псковська десантна дивізія».
За словами Бєлоусова, ця дивізія вже вчиняла воєнні злочини на Київщині.
Юрій Бєлоусов додав, що Офіс генпрокурора вже встановив імена загиблих військових. Їх повідомлять пізніше.
Прокуратура відкрила справу про вбивство трьох українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі ще 16 грудня, коли правоохоронці отримали інформацію про це. На загал вона поширилася згодом. На кадрах поширеного у мережі відео видно, що українські військові вже були взяті в полон та не чинили опору. Окупанти їх розстріляли, що є порушенням Женевської конвенції.
- 3 грудня ЗСУ підтвердили, що росіяни стратили двох українських беззбройних військовополонених. На кадрах видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з них тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області.
- 13 грудня журналісти отримали від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними як щитом. Це сталося на Запорізькому напрямку на околицях Роботиного. Справу розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни.