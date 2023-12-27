Дональд Туск: Польща наближається до припинення блокади українського кордону

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Уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокування польськими перевізниками кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на пресконференції, передає Reuters.

«Ми близькі до переконання в тому, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі [щодо припинення блокади українського кордону]», — сказав Туск.

Польський премʼєр зазначив, що, найімовірніше, усі вимоги протестуючих далекобійників не виконають, але подальші рішення уряду дозволять «розрядити емоції» та зняти блокаду на кордоні.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Протестувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня. Пізніше, 24 грудня, польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині».