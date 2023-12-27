Bluesky розгортає медіаплеєр без автопрогравання і додає нову функцію
- Автор:
- Олександра Амру
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Соціальна мережа Bluesky додає вбудований музичний і відеоплеєр для посилань, а також нову функцію «приховати публікацію». Нововведення наближають користувацький досвід Bluesky до X (Twitter).
Новий медіаплеєр працює з YouTube, SoundCloud, Spotify і Twitch. Вбудований програвач Bluesky не відтворює контент автоматично — щоб прослухати або переглянути вміст, користувачі матимуть натиснути на нього — на відміну від X, де контент програється за замовчуванням.
Розробники також вводять нову функцію «приховати публікацію» — вона потрібна для того, щоб сховати те, що користувач не хоче бачити знову на стрічці.
На додаток до цих нових функцій, Bluesky виправила низку помилок, зокрема, й ту, через яку списки заблокованих облікових записів відображалися як порожні.
- У 2023 році колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно подати заявку до списку очікування або отримати код запрошення від друга.
- У вересні Bluesky отримав рекордний трафік після заяви Ілона Маска про платну підписку на X для всіх, а в липні Bluesky тимчасово припинив реєструвати користувачів через наплив новачків із тоді ще Twitter, коли Ілон Маск не міг визначитися з лімітами на публікації.
- 23 грудня Bluesky дозволила користувачам переглядати публікації на платформі без входу в систему, а також змінила логотип.