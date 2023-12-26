Київське метро розірвало договір з «Київметробудом» на будівництво гілки на Виноградар
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.
Умовами договору визначили право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо. Враховуючи це, Київський метрополітен вдмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомив підрядника.
Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір 20 листопада 2018 року, а закінчився він 11 грудня 2023 року. Метрополітен встиг сплатити 4 мільярди гривень (з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок метрополітену.
- Нові станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.
- У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.