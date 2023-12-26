«Укрпошта» вперше за понад 20 років прийняла міжнародну пошту залізницею через блокаду кордонів

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Укрпошта

У Київ прибув перший потяг з міжнародними посилками. Цього не відбувалося з 2002 року. Причина поновлення такого способу доставки — блокада кордону України з боку перевізників.

Про це пише пресслужба «Укрпошти».

«Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею» створили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.

Укрпошта

Це дозволить нівелювати вплив блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і черг на відкритих автомобільних пунктах пропуску на доставку міжнародних замовлень. Залізниця дозволяє посилкам долати кордон за одну добу.

У першій тестовій залізничній доставці в Україну прибули три вагони з майже 80 тисячами посилок зі світових маркетплейсів.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня. Пізніше, 24 грудня, польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині».