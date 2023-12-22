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Україна й Польща узгодили дії для розблокування кордону, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ключовий результат зустрічі — погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

«Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників», — додали в Мінвідновленні, подякувавши Варшаві за готовність до діалогу і роботу над вирішенням блокади.

У Польщі додали, що сподіваються вирішити проблему розблокування кордонів до Різдва.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня.