WSJ: Вбивство Євгена Пригожина організував секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев

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За ліквідацією голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина ймовірно відповідальний секретар ради безпеки росії Микола Патрушев, якого ЗМІ називали одним з головних ідеологів війни проти України.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела у західних розвідках та колишнього офіцера російської розвідки.

За даними газети, Патрушев ще влітку 2022 року попереджав путіна, що ставка на Пригожина та його найманців у війні з Україною дає останньому багато впливу та створює загрозу Кремлю. Президент рф до Патрушева спочатку не прислухався, оскільки «ПВК Вагнера» досягали успіхів на полі бою. Змінилось усе у жовтні 2022 року — Пригожин зателефонував путіну і нібито у грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів, показавши, що став небезпечним і перестав поважати владу Кремля.

Після заколоту Пригожина Патрушев вирішив «взяв управління на себе». Він нібито дзвонив офіцерам, які симпатизують Пригожину і просив їх переконати голову «ПВК Вагнера» припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту у сусідніх країнах — серед лідерів Білорусі і Казахстану. Олександр Лукашенко відгукнувся, а от Касим-Жомарт Токаєв відмовився. Патрушев хотів, щоб у випадку успіху Пригожина на шляху до Москви, армія Казахстану прийшла на допомогу за договором про колективну безпеку.

Після закінчення заколоту Патрушев розпочав розробку плану вбивства Пригожина. За словами джерел в західних спецслужбах, путіну показали ці плани і він не був проти. 23 серпня 2023 року в аеропорту «Шереметьєво» під час перевірки літака Пригожина з номером RA-02795 перед вильотом під його крило заклали бомбу. Вона вибухнула, коли літак летів на висоті 8 500 метрів. Десять людей на борту, включаючи Пригожина і співзасновниква «ПВК Вагнера» ​​Дмитра Уткіна, загинули. Кремль офіційно свою причетність заперечує.