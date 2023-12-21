Bild пише, що Міноборони України планує призвати до війська українців з-за кордону. У відомстві пояснили

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Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років — їх «попросять» зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть «застосовані санкції».

«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони [чоловіки] не прийдуть добровільно», — сказав Умєров.

Уточнення Міноборони:

У коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.