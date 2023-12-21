Bild пише, що Міноборони України планує призвати до війська українців з-за кордону. У відомстві пояснили
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Рустем Умєров / Facebook
Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років — їх «попросять» зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть «застосовані санкції».
«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони [чоловіки] не прийдуть добровільно», — сказав Умєров.
Уточнення Міноборони:
У коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
- В Україні з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення росії, діють воєнний стан і загальна мобілізація. Їх кілька разів продовжували. Останній раз Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію 8 листопада. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, після цього їх знову продовжать на 90 днів. Мобілізовують лише чоловіків, які знаходяться в Україні або добровільно повертаються.
- Міноборони окремо розвиває програму рекрутингу до війська. До цього залучили Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.