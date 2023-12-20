Служба безпеки оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Служба безпеки України оголосила у розшук підсанційного російського олігарха Михайла Фрідмана, свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Вказана дата його зникнення — це 10 жовтня 2023 року.
- Михайло Фрідман — один із найвидатніших бізнесменів росії, який заробив мільярди у банківській справі, на нафті та роздрібній торгівлі. У 2013 році Фрідман та його партнери отримали $14 мільярдів від продажу нафтової компанії «ТНК-BP», яку контролює державна «Роснефть». Після цього Фрідман переїхав до Британії, щоб заснувати приватну інвестиційну компанію, яка інвестує в бізнес по всьому світу. Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів невдовзі після російського вторгнення в Україну. США запровадили санкції щодо нього лише в серпні 2023 року.
- 5 вересня 2023 року Служба безпеки України оголосила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування війни рф в Україні (ч. 3 ст. 110-2 ККУ).
- 6 жовтня 2023 року суд арештував усі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.