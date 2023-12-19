Суддя Тандир просить відправити його у військо замість СІЗО. Він збив нацгвардійця на блокпості
- Автори:
- Ганна Мамонова, Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир просить змінити запобіжних захід — замість СІЗО відправити його у військо.
Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».
Суддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід — замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена 616 статтею кримінально-процесуального кодексу (вона зʼявилася після повномасштабного вторгнення).
Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати».
«Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу», — сказав Тандир.
Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.
- 15 грудня «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.
- Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Останній раз йому продовжили строк утримання до 25 грудня 2023 року. У Святошинському суді Києва почався процес проти нього. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.