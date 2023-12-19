Суддя Тандир просить відправити його у військо замість СІЗО. Він збив нацгвардійця на блокпості

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Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир просить змінити запобіжних захід — замість СІЗО відправити його у військо.

Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».

Суддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід — замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена 616 статтею кримінально-процесуального кодексу (вона зʼявилася після повномасштабного вторгнення).

Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати».

«Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу», — сказав Тандир.

Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.