«Укрзалізниця» додала вагони на найпопулярніші рейси

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НАБУ

Через зростання попиту на подорожі «Укрзалізниця» додала вагони на найбільш завантажені напрямки.

Про це пише пресслужба перевізника.

Додаткові місця зʼявляться на рейсах:

№ 67/68 Київ — Варшава;

№ 7/8 Чернівці — Київ;

№ 88/87 Ковель — Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 194/193 Кривий Ріг — Ясіня;

№ 192/91 Львів — Київ.

Квитки вже можна замовити в застосунку.

Раніше «Укрзалізниця» призначила святковий «Різдвяний експрес» у Києві та Львові. Також на зимові свята перевізник призначив додаткові поїзди в напрямку Львова, Карпат і Одеси, а ще додатковий рейс Київ — Львів.