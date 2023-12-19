Суддя Олексій Тандир заперечує, що йому платили зарплату, поки він сидить у СІЗО
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ганна Мамонова
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Getty Images / «Бабель»
Суддя Олексій Тандир заперечує, що йому платили зарплату, поки він сидить у слідчому ізоляторі.
Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».
За словами судді, йому пів року не переказували на банківську картку зарплату.
«В кінці листопада — на початку грудня мені вперше виплатили зарплату за сім місяців. Це чисто нарахована зарплата. Там податки. Близько 20 відсотків і так далі. Навіть ті суми, які зазначені в пресі, вони не такі як є. Чомусь ніхто не питає, що мої діти їдять, коли я знаходжусь в СІЗО», — сказав Тандир.
«Бабелю» 13 грудня в управлінні Держсудової адміністрації в Київській області повідомили, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують в Макарівському районному суді Київської області посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років і за науковий ступінь з Тандира зняли. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.
Заробітна плата Тандира з надбавками була приблизно 100 тисяч гривень. З березня по травень 2023 року Тандир загалом отримав винагороду на суму 305 867 гривень.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
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