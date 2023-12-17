Австрія все ж підтримала 12 пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу

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Австрія підтримала 12 пакет антиросійських санкцій після того, як Україна призупинила статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International, пише Reuters.

«Застереження щодо санкцій з боку Австрії знято», — заявив виданню дипломат ЄС.

Raiffeisen — єдина австрійська компанія, що була в списку НАЗК. Зазначимо, що перелік не має юридичної сили, він лиш інформаційно посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з рф. Попри це Австрії було важливо вивести групу зі списку спонсорів війни.

Зрештою українське НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.