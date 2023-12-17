Україна і Румунія владнали 20-річну суперечку щодо каналу «Дунай — Чорне море»
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Україна та Румунія вирішили 20-річну суперечку, повʼязану з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай — Чорне море».
Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Він зазначив, що спір стосувався зобовʼязань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Стрілець повідомив, що суперечку вдалось «остаточно залагодити» на полях 9-ї наради сторін Конвенції Еспо в Женеві.
«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях щодо приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», — наголосив міністр.
Суперечка України та Румунії
Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай — Чорне море» тривав ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання в «експериментальному режимі». Європейська комісія і Румунія мали претензії через природоохоронний статус дельти та відсутність оцінки впливу судноплавства на навколишнє середовище.
Для вирішення суперечки у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо створили Комісію для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу «Дунай — Чорне море».
- Туреччина, Румунія й Болгарія вчора заявили, що готові до угоди про розмінування Чорного моря. Її планують підписати 11 січня в Стамбулі.
- 15 грудня Дунайська комісія вирішила позбавити росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.
- У Румунії вчергове знайшли уламки дрона, який у ніч проти 14 грудня намагався атакувати портову інфраструктуру на Дунаї. Безпілотник залишив вирву глибиною півтора метра біля села Грінду, яке розташоване поблизу українського порту Рені.
- Минулого місяця в Румунії відкрився Європейський навчальний центр підготовки пілотів на винищувачах F-16, де тренуватимуть і українських спеціалістів. Ще у серпні Румунія офіційно підтвердила свою участь у тренуванні українських пілотів.