НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank. Чому це важливо

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Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.

Напередодні EUobserver писав, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК.

Статус призупинили на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.

Raiffeisen — єдина австрійська компанія в списку НАЗК. Зазначимо, що перелік не має юридичної сили, він лиш інформаційно посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з рф.