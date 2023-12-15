Суддю Київського апеляційного суду відсторонили від роботи. Його та ще трьох суддів підозрюють в отриманні хабаря
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Суддю Київського апеляційного суду відсторонили від роботи до 30 січня 2024 року. Це один із чотирьох суддів, підозрюваних у корупції.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Йдеться про суддю Віктора Глиняного. 7 грудня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яка склала майже 5 мільйонів гривень. Як повідомляє САП, заставу внесли, тож на підозрюваного наклали необхідні процесуальні обовʼязки.
- НАБУ і САП 29 листопада викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні $35 тисяч хабаря за ухвалення «потрібного» рішення. Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити. Дії суддів кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України — це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою.
- Раніше під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави відправили суддів Юрія Сливу та Ігора Паленика.