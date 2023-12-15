Венесуела та Гаяна погодилися уникати застосування сили одна проти одної

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Reuters

Лідери Венесуели та Гаяни домовилися, що країни не будуть застосовувати силу одна проти одної, і погодилися створити спільну комісію для розвʼязання питання щодо гаянського регіону Ессекібо.

Про це пише CNN.

Президенти Венесуели Ніколас Мадуро та Гаяни Ірфаан Алі зустрілися на одноденному саміті на карибському острові Сент-Вінсент і Гренадини.

Reuters

У спільній декларації обидві країни погодилися «не погрожувати і не використовувати силу одна проти одної за будь-яких обставин» і «утримуватися словами чи вчинками від ескалації будь-якого конфлікту або розбіжностей, що виникають внаслідок будь-яких протиріч між ними».

У спільній комісії працюватимуть міністри закордонних справ Венесуели й Гаяни і технічний персонал обох країн. Лідери домовилися знову зустрітися в Бразилії протягом ближчих місяців.