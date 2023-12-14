«Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже усім абонентам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Оператор «Київстар» повідомив, що відновив голосовий сервіс і домашній інтернет для усіх абонентів.
«Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу. Мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%», — сказано у повідомленні.
Спеціалісти компанії працюють над усуненням усіх негативних факторів після хакерської атаки, що потребує часу. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із звʼязком, але їх усувають.
- 12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що у абонентів зник звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане із російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за восьма статтями, серед яких диверсія і держзрада.
- 13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і у роботі банківської системи, зокрема у роботі POS-терміналів.
- Сервіс голосових дзвінків «Київстар» відновив ввечері 13 грудня.