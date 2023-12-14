НБУ пояснив, як хакерська атака на «Київстар» вплинула на роботу банківської системи
- Автор:
- Анна Холоднова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
За даними Національного банку, наразі є проблеми з частиною платіжних терміналів у магазинах, що працюють з використанням «Київстар». Банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.
За інформацією від банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування наразі працює у штатному режимі.
У НБУ стверджують, що складнощів у роботі мобільних додатків банків також немає. Абоненти «Київстар» використовують для входу і підтвердження операцій не SMS-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.
Національний банк України теж працює у штатному режимі, зокрема діють усі інформаційні та платіжні системи НБУ.
Що відбувається з «Київстар»
Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг. Звʼязок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку.
Увечері 13 грудня «Київстар» почав відновлювати голосовий звʼязок по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних і SMS. Згодом компанія надаватиме компенсації абонентам.
За злам мобільного оператора відповідальні російські хакери з угруповання «Солнцепек». Вони висловили «подяку небайдужим співробітникам Київстару». Згодом президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис співробітника.