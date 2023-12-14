Світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим в історії

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Світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив мільярд доларів.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Eras Tour Свіфт розпочався у березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року, після 151 концерту по всьому світу. Кожне шоу співачки триває понад 3,5 години та складається з 44 пісень, які розділені на 10 актів. Один концерт збирає приблизно 72 тисячі відвідувачів, а середня вартість квитків становить близько $238 за один. Отже, тур приносить понад $17 мільйонів за концерт.

Eras Tour побив рекорд пʼятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився у середині 2023 року і приніс $939 мільйонів за 328 концертів. Свіфт також заробила більше, ніж цьогорічні тури Бейонсе та Брюса Спрінгстіна разом узяті.