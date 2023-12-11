Справа шахти «Турів» і судова реформа. Польський суд визнав неконституційними проміжні рішення Вищого суду ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Конституційний суд Польщі вирішив, що штрафи, накладені ЄС, суперечать конституції країни.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму проміжному рішенні суд ЄС наклав на Польщу штрафи на сотні мільйонів євро у двох різних судових справах.
Польщі довелося заплатити сотні мільйонів євро штрафів у двох справах, у яких суд Європейського Союзу запровадив тимчасові заходи, — одна щодо суперечки з Чехією через вугільну шахту «Турів», а інша — через Дисциплінарну палату суддів.
Про що йде мова?
У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству, тому що Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася в результаті впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».
У 2021 році Чехія звинуватила Польщу в тому, що через розширення вугледобувної шахти «Турів» у прикордонних районах різко знизився рівень підземних вод. Суд став на бік Праги і зобовʼязав Польщу зупинити видобуток на шахті, допоки питання не буде вирішене по суті, і заплатити штраф. На початку лютого 2022 року Польща та Чехія заявили, що дійшли згоди по шахті «Турів».
- Верховенство європейського права над національним законодавством є одним із основоположних принципів ЄС.
- Польща вже тривалий час конфліктує з ЄС через низку суперечливих законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу ЗМІ та права ЛГБТ. З 2017 року польську владу звинувачують у тому, що вона призначала у Конституційний суд своїх ставлеників, а Верховний суд взяла під контроль за допомогою Дисциплінарної палати, яка може звільняти неугодних суддів.
- У 2021 році Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС, зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.