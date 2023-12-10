Іран не дозволив родині Махси Аміні вилетіти до Франції, щоб отримати премію Сахарова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Влада Ірану заборонила родині загиблої Махси Аміні виїхати до Франції, щоб отримати присуджену їй премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» .
Про це повідомляє The Guardian.
Отримати відзнаку мали батьки і брат Махси. Попри дійсні візи, прикордонники в Тегерані не дозволили їм сісти в літак і вилучили паспорти. Замість родичів на церемонії вручення премії буде адвокат сімʼї.
- У 2023 році премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» отримала мешканка Ірану Махса Аміні. Вона померла у 2022 році після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.
- Після смерті Махси Аміні в Ірані спалахнули масові протести. Вони досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада й низка інших країн.
- Також стало відомо, що Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання. А координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські «спеціалісти» можуть навчати іранських силовиків або консультувати їх.